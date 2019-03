La dumengia passada ha gì lieu a Cuira l'emprima bursa da barat per sems. Sur 50 persunas èn sa scuntrads per barattar semenza da verdura, flurs e chaglia. La mira dals organisaturs è d'auzar la biodiversitad en ils ierts.

Las visitadras ed ils visitaders portan lur sems. Quels mettan els or sin ina da las quatter maisas. Sch'insatgi vul prender cun sai in pèr sems, dastga el simplamain pachetar en in pèr. Ils sems na custan nagut, sch'ins ha sez manà agens sems. Uschiglio pajan ins ina pitschna summa simbolica.

Maletg 1 / 3 Legenda: Sch'ins insatge interessant, po ins simplamain pachetar en in pèr sems. RTR, Flurin Clalüna Maletg 2 / 3 Legenda: Tomatas, spinat, papaver, flurs – pli che milli sems datti da barattar. RTR, Flurin Clalüna Maletg 3 / 3 Legenda: Emprima bursa da sems en il museum da natira da Cuira. RTR, Flurin Clalüna

L'organisatura da la bursa da barat è Karin Roth. Ella fa part a la gruppa «Permacultura Grischun». Cun la bursa vul ella promover la biodiversitad en ils ierts.

Mintga ortulan ha a chasa ina pluna sems. Qua po ins dentant parter ils sems e procurar uschè per ina pli gronda biodiversitad.

Uschè ina bursa saja vinavant in'occasiun ideala per chattar insatge nov per implantar a chasa. Ils sems che vegnan barattads chattan ins per part era en butia. Insaquants èn dentant pli specifics, adattads ni spezialisads per ina regiun. Sems ch'èn vegnids cultivads e cruschads na dastgan ins betg barattar.

