Las basas existenzas en la Svizra dal Sidost a Samedan, VazSut e Mollis possian vegnir schlargiadas e modernisadas. Uschia dettia plaz per dapli helicopters. La vischnanca da Tavau ha chapientscha per questa decisiun.

Rega sistescha plans per ina nova basa a Tavau

La nova basa da la Guardia aviatica svizra da salvament Rega a Tavau na vegn per il mument betg realisada. La Rega ha decis da metter sin glatsch las lavurs da planisaziun. Quai scriva la Rega en ina communicaziun a las medias.

La raschun per questa decisiun saja tranter auter ch'igl haja dà moviment tar ils trais ulteriurs projects per modernisar ed engrondir las basas da helicopter existentas a Samedan, Vaz Sut e Mollis:

En Engiadina possia la Rega ir or da quai ch'i saja pussaivel da realisar aifer curt temp ina varianta moderna per la basa existenta ch'è vegnida en ils onns – quai suenter ch'ils plans per la renovaziun da la plazza aviatica da Samedan èn stads salda pli ditg.

A Vaz Sut, nua che la Rega è cunproprietaria dal heliport, vegnian actualmain manads discurs per in schlargiament da l'infrastructura.

Ed er a Mollis sajan ins optimistic ch'ina nova basa possia vegnir realisada aifer ils proxims onns sin la plazza aviatica.

En la communicaziun accentuescha la Rega ch'ils plans per ina nova basa a Tavau na vegnan betg sepulids, mabain be sistids per 10 onns. En intgins onns veglian ins puspè valitar da nov la situaziun ensemen cun la vischnanca da Tavau.

La vischnanca da Tavau ha chapientscha per la decisiun. La Rega haja confermà, ch'il provediment medicinal da la populaziun a Tavau possia vegnir garantì cun ils svilups spetgads en las basas existentas e quai saja adina stà la finamira da sias stentas, vegn cità il Landamma, Tarzisius Caviezel, en la communicaziun da la Rega.

