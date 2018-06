La plaiv da Domat survegn dal chantun 680'000 francs per restaurar la baselgia son Gion sin la Tuma Turera. Quai communitgescha la regenza grischuna.

La baselgia è vegnida construida durant l’emprima mesadad dal 12avel tschientaner e stat sut protecziun da monuments d'impurtanza naziunala. L'edifizi actual è vegnì construì sin in edifizi pli vegl e duai vegnir restaurà en l'intern sco er a l'extern.

Il chor gotic da la baselgia actuala è vegnì construì l'onn 1504, la nav l'onn 1515. Per la nova consecraziun dals 5 da fanadur 1515 è il clutger vegnì auzà per in plaun.

