Beath Nay turna en la PPS

Suenter in'interrupziun dad in onn e mez è il politicher da Cuira, Beath Nay, puspè commember da la Partida populara svizra da Cuira.

Avant in onn ha il politicher Beath Nay da Cuira candidà suenter il 2012 la segunda giada per il cussegl da la citad da Cuira. Pervia d'in eclat era Beath Nay lura sa retratg per immediat sco president da la PPS Cuira ed era sortì da la partida locala. La raschun eran famas davart sia vita privata. A Cuira gieva da lezzas uras la fama ch'i dettia ina procedura penala cunter Nay pervi da violenza a chasa. Confermadas n'èn questas famas dentant mai vegnidas.

Nay è turnà en la PPS

Uss è l'um da 47 onns puspè enavos en la PPS, sco ch'el ha confermà envers la Südostschweiz. El è entrà l'onn 2006 en la partida. L'um da Cuira era dal 2013 fin il 2016 en il cussegl communal da Cuira. Dapi il 2014 è el era commember dal Cussegl grond.

Ils commembers da la PPS Cuira han decidì glindesdi saira davart la nov'entrada da Nay a chaschun da lur radunanza da commembers.

