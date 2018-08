Glindesdi ils 27 d'avust hai dà in discletg che custa char vi d'in tancadi da Coop pronto a Landquart. In furnitur da carburant ha emplenì benzin empè da diesel en in distributur da diesel. Fin la mesemna haja nagin badà quai. Lura sajan ils emprims clients s'annunziads tar il tancadi. Quai ha confermà la pledadra dals tancadis da Coop, Sabine Schenker, envers südostschweiz.ch. Il distributur saja silsuenter subit vegni serrà e pli tard svidà e nettegià.

Segiranza surpiglia custs da reparatura

Quantas persunas che han emplenì tranter glindesdi e mesemna il tanc da lur auto vi da quest distributur n'è anc betg enconuschent. Coop dumonda perquai tut ils clients pertutgads da s'annunziar tar il tancadi a Landquart. Ils custs da las reparaturas vegnia la segiranza dal distributur a surpigliar.

