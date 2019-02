En il messadi al parlament dumonda il cussegl da Cuira ina contribuziun d’investiziun da bun 24 milliuns francs per ina nova pendiculara: Dentant betg senza cundiziuns per las pendicularas. Ina da quellas prevesa in auzament dal chapital d'aczias. Da quai na vulan las pendicularas però savair nagut.

Or da Telesguard dals 18.02.2019.

Tar la sanaziun da la pendiculara Brambrüesch favurisescha il Cussegl da la citad da Cuira ina colliaziun directa. En ses messadi al parlament dumonda il cussegl ina contribuziun d’investiziun da bun 24 milliuns francs. Malgrà ils custs saja quai la schliaziun la pli economica a lunga vista.

Plivalur per Cuira

Plinavant ha il cussegl suttastritgà la muntada da Brambrüesch per Cuira. Era sch'ils custs d'ina colliaziun directa sajan pli auts, saja la colliaziun directa puncto durabilitad, custs da gestiun, confort da transport ed attractivitad la soluziun la pli economica a lunga vista. Cun in program attractiv sin il Brambrüesch possian ins porscher uschia ina plivalur per la citad da Cuira.

Messadi pli u main cuntantaivel

Da la vart da las pendicularas Brambrüesch èn ins pli u main cuntents cun il messadi dal cussegl da la citad. Dentant na van els betg d'accord cun la premissa che las pendicularas duain auzar il chapital d'aczias per dus milliuns. Il cussegl d'administaziun da las pendicularas accentuescha ch'ils acziunaris sajan er quels che cumpran abunaments tar las pendicularas. Quels duaian er cumprar ils abunaments en l'avegnir e betg be pajar ina giada per auzar il chapital d'aczias.

Tenor il president da la citad Urs Marti, haja il cussegl fatg la proposta da quella premissa per che la citad haja ina segirtad finanziala. La finala decider tge premissas che valan per las pendicularas sto però il parlament da Cuira. Perquai vulan las pendicularas uss empruvar da persvader ils commembers dal parlament da stritgar questa cundiziun.

Ils 19 da matg decida il suveran da Cuira davart il futur da la pendiculara.

