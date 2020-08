La biodiversitad è per blers in chavazzin pli e pli impurtant. Perquai èsi era adina pli fitg en l'interess da la glieud da bajegiar cun integrar in spazi biodivers. Che quai para dad esser pussaivel mussa l'exempel da la surbajegiada «4 Jahreszeiten» a Cuira. In cumplex da betun cun bun 100 abitaziuns a l'ur da Cuira gist sper ils «schrebertins». La biodiversitad sa zuppa en il curtin en il center da la surbajegiada.

Maletg 1 / 4 Legenda: L'architect da cuntrada Guido Hager e l'architect Valentin Bearth.

Bajegiar biodivers è in pau in trend

Tenor l'architect da cuntrada è l'interess vi da la biodiversitad er daventà in trend. Quai s'accorscha el savens durant sia lavur. Anc avant 20 onns na fissia la chapientscha betg stada qua per tgirar auter il curtin u p. ex. betg sajar tut e surlaschar ina part a la natira per ch'i creschia fluras e plantinas da tuttas sorts.

Bajegiar ina surfatscha biodiversa en ina tala dimensiun na saja segir betg pussaivel dapertut, manegia l'architect dal surbajegiada Valentin Bearth. Dentant sch'il spazi lascha tiers, possian ins senz'auter construir ina tscherta biodiversitad, i dovria simplamain bler pazienza ed er la chapientscha da tuts cumpegliads. Uschia saja pussaivel da crear in spazi nua che insects ed auters animalets, plantas e fluras sco er ils abitants sa sentian la finala bain.