Blers giats èn da vesair quest onn a la HIGA

Tar la primavaira na tutga betg mo l’aura variabla, mabain era l’exposiziun HIGA a Cuira. Ed era las exposiziuns spezialas attiran l'attracziun. Uschia quest onn ina exposiziun da giats. La HIGA è quest onn dals 20 enfin ils 27 da matg.

Giats sco magnet da public

Speziala è l’exposiziun internaziunala da giats da razza, l’emprima fin d’emna da l’exposiziun. In gremi da derschaders valitescha e premiescha ils giats da l’entir mund. Ed era il public dastga surdar in premi. Ed il schef da la HIGA Marco Engel è intgantà da l’exposiziun speziala da quest onn. Quai saja propi in punct culminant da quest onn, accentuescha Engel. Ils allergichers stoppien halt buc ir memia datiers als giats, manegia Marco Engel.

«La HIGA è sco adina, dentant meglra»

Quai è il nov slogan da l’exposiziun. Passa 50’000 persunas visitan mintgamai la HIGA, l’exposiziun da commerzi, industria e mastergn a Cuira. Passa 200 expositurs envidan la glieud a far cumpras, a degustar vin e s’entupar cun amis ed enconuschents. Dasper ils expositurs datti quatter exposiziuns spezialas, che tractan tranter auter il tema uffants e puresser ed il giubileum da 125 onns clinica Waldhaus a Cuira.

Or da l'archiv dal Minisgsuard

