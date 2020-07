Suenter l’appel da la Confederaziun ch’ins duai far vacanzas en Svizra, han blers parcadis e campadis gia sentì il boom da busins e rulottas. Era en il Grischun eran blers campadis plains. En Intgins lieus ha la glieud simplamain parcà la rulotta a l'ur dals lieus. Uschia er a Fideris.

Sinaquai ha la suprastanza da Fideris en il Purtenz reagì ed inoltrà l’idea da bajegiar in campadi, sco il vicepresident, Walter Caprez, declera:

Nus avain sentì che la dumonda è qua e vulevan uschia era porscher insatge endretg als campaders.

Detg e fatg. Il project è l'entschatta zercladur vegnì preschentà a la radunanza generala. La populaziun da Fideris stettia davos quell’idea.

A Fideris e quai uschia: Sch'insatgi ha in'idea lura èn tuts fieu e flomma e sa gidan.

Uschia che la suprastanza haja lura scrit en il chat da whatsapp ch’il vitg ha Fideris, sch’in qual vegnian a gidar da bajegiar si il campadi. La finala sajan blers vegnids a gidar e tut saja stà bajegia si entaifer trais emnas. Ils 27 da zercladur è stada l'avertura.

Maletg 1 / 6 Legenda: Walter Caprez, il vicepresident, tila fin uss in fazit positiv. RTR Maletg 2 / 6 Legenda: Walter Caprez anc vid montar ils davos detaigls. RTR Maletg 3 / 6 Legenda: La finala han 14 rulottas plaz sin il campadi. RTR Maletg 4 / 6 Legenda: Sper il parcadi per las rulottas hai era in plaz da tendas. RTR Maletg 5 / 6 Legenda: Las duschas e tualettas èn en containers. RTR Maletg 6 / 6 Legenda: Ina tualetta chemica saja in luxus che na betg mintga campadi porschia, declera Walter Caprez. RTR

Il spezial saja era che quai project n’è betg in tipic campadi ma n’era betg mo in parcadi. I saja ina maschaida tranter quellas duas furmas. Cun il prà da bajegiar si tendas, duschas, ina tualetta da chemia ed avunda plaz porschian els en mintga cas dapli che mo in parcadi ma n’era betg il luxus d’in tipic campadi, descriva Walter Caprez.

In project temporar

La raschun daco che la realisaziun da quai campadi saja ì uschè spert, saja perquai ch’igl è in project temporar, di Walter Caprez. Uschia saja blera cumpetenza stada en ils mauns da la vischnanca ed ins n'haja betg stuì ir «sur diesch instanzas», declera l’um da 60 onns. Quai munta ch’il campadi cun in budget da 24’000 francs vegn suenter quatter mais, pia mez october, puspè bajegià giu.

Sch’ils da Fideris porschian la proxima stad puspè il campadi na sa Walter Caprez anc betg dir. L’emprim stoppian els uss mirar co quella stagiun marscha, co ch'i vesa or finanzialmain e quant grond che l’interess è. Ma el agiunta ch’el sappia en mintga cas metter avant da l’auter onn puspè realisar quai campadi.