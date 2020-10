La citad da Cuira fa quint per l’onn che vegn cun in gudogn da 10,2 milliuns francs. En congual cun l’onn avant èn quai var 7 milliuns francs dapli. Quai resulta dal preventiv 2021 ch’il president da la citad, Urs Marti, ha preschentà oz, gievgia, avant las medias. Il motiv principal per il gudogn budgetà resulta da la midada da la corporaziun per dismetter rument, GEVAG, en in'instituziun dal dretg public. Quella midada porta a la citad da Cuira in gudogn supplementar dad 8 milliuns francs.

Gudogn malgrà dapli custs

Il budget per l’onn che vegn prevesa custs totals da 266,9 milliuns francs. En congual cun il preventiv da l’onn 2020 è quai in plus da 2,5%. Il retgav da total 277,1 milliuns francs è in plus da 5,2% en congual cun il preventiv 2020.

Investiziuns grondas

En il rom da la strategia d’investiziuns, vul la citad investir durant la perioda 2020 – 2023 var 240 milliuns francs. Ina part da quels – 65,3 milliuns francs – vegnan budgetads per l’onn che vegn.

Las pli grondas investiziuns planisadas per l’onn 2021: