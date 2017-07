Per blers èsi la pussaivladad da gist liquidar las cumpras – il martgà da l'emna a Cuira. Tal festivescha il giubileum da 30 onns.

«Bun, burgais, puril, tradiziunal e frestg», uschia descriva il president dal martgà emnil, Stefan Walter la fiera. Quai na para betg d'esser sa midà aifer ils 30 onns: I dettia in bun slogan da reclama che valia analog era per il martgà da purs: «Tut vegn meglier, il martgà da purs resta bun.» Gia dapi l'entschatta sajan ins restads regiunals cun prescripziuns relativ strictas quai che pertutgia ils martgadants.

« Nus avain statutas ed in reglament da martgà che defineschan precis tge che nus pretendain. » Stefan Walter

president dal martgà emnil da Cuira

Sco emprim vegnia il martgadant prendì si be per in onn. Durant quest onn vegnia il manaschi visità da tschertas persunas, che controlleschian che las prescripziuns sajan ademplidas. «Suenter in onn vegn il manaschi lura prendì si definitivamain u betg.»

Salamets d'asen u spinals

Legums, fritgs, charn, chaschiel e fluras – quai èn ils products tipics ch'ins chatta sin martgads emnils. Tgi che guarda in zic pli exact chatta tranteren era products creativs u schizunt unics. Uschia datti per exempel sin in stan da la val Calanca salamets da portg selvadi u asen. «Portg selvadi è quai che nus vendain il meglier qua», declera Dorothea Rigonalli. Insumma – vid products da charn spezials na manchia betg. Era il mazler Linus Tomaschett da Surcasti ha da porscher in – numnadamin il spinal. «In spinal na pon ins betg cumprar. Quai è ina cotletta tagliada gross cun la charn-portg. Ella vegn cundida e setgentada lev.» Duvrar sappian ins spinals per far schuppa u simplamain servir ella cun bagiaunas ubain cun crut asch.

Latg chaura da demeter

Betg dalunsch dal mazler anflan ins latg che vegn era giu da la Surselva, da Lumbrein. Martin Casaulta na venda dentant betg simplamain latg da vatgas, mabain latg nursa. Ils products portan era il logo da demeter. «Sch'ins è disà cun latg vatga, lura gusta latg nursa in zic pli concentrà. El cuntegn dapli grass e dapli alv d'ov.» Ins na possia dentant betg cumparegliar il gust cun quel dal latg chaura.

Ovs da quacra e products da chonv

Lura datti era insatge per ils gourmets – ovs da quacra. Quels anflan ins tar il stan dals Gislers che vendan primarmain spargias e fritgs. Tar il Alpenhirt datti era in product modern. Dasper ils salsizs datti products da chonv. «Nus avain in ieli da chonv. Ord ils rests ch'i dat cun smatgar ils sems datti lura pulvra da chonv. Quella pon ins duvrar per il smoothie, metter en il jogurt u müesli ubain perfin sco supplement per far paun», declera Barbara Hirt. Effects n'haja quai nagins, perquai che tut saja senza THC.

Tastgas orda Kambodscha

Denter tut ils stans da victualias anflan ins il stan da la butia dal mund cun chaussas da l'entir mund. Dasper ielis e spezarias da l'Africa u Palestina era tastgas da Kambodscha – fatgas or da vegls satgs da ris u farina.

