Buna nova da l’A13 – Cuira Nord-Zizers puspè via libra

Oz, 11:49

CDM / Isabelle Jaeger

A partir da la fin da fanadur è il traject da l'autostrada Cuira nord-Zizers puspè avert sin quatter vials e cun 120 km/h. Quai ha communitgà l’Uffizi federal per vias ASTRA. Per ils animals è la via libra gia dapi il settember 2015, grazia ad in corridor da selvaschina dad impurtanza naziunala.