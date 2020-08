Norbert e Sonja Bieler vivan dapi 30 onns a Panaduz e possedan la fatschenta da sport «Bieler Sport». Malgrà che Cuira è damanaivel ed ha ina purschida pli gronda e vasta mainan els la fatschenta locala dapi onns cun success.

Enconuscher la materia

Sonja Bieler ch’è oriunda da Siat declera: «Sch’ins fa sez quest sport particular, lura san ins, sur da tge ch’ins discurra.» Numnadamain possian ins uschia sa referir sin las atgnas experientschas ch’ins ha gia fatg cun tscherts products. Era porscher ina buna cussegliaziun saja ina part dal recept da success. Quai creeschia lura propaganda a bucca e vegnia dà vinavant ad auters.

Products da nischa

La purschida ch’els han n’è betg la pli gronda. Quai na saja dentant era betg necessari. Els vendan surtut rauba per far passlung, ir a currer e per far triatlon. Cun porscher pli pauc possian ins focusar sin las nischas. Quai saja meglier, perquai ch’uschia sappia la clientella tar tgi ch’ins stoppia ir, sch’ins veglia cumprar insatge per far quels sports.