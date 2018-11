Il 2019 è in onn da festa per ils vitgs Razén, Panaduz, Favugn, Domat, Sursaissa e Tenna. Els festiveschan 200 onns independenza da l'Austria.

Trais onns han ils commembers da l'uniun per la festa tschientenara dal Signuradi da Razén organisà las festivitads.

Avant 200 onns tutgavan ils vitgs Razén, Domat, Panaduz, Favugn, Sursaissa e Tenna anc tar l'Austria. Gea ils baruns dal Signuradi da Razén eran per part bunamain uschè impurtants sco l'uvestg da Cuira. L'entira istorgia dal temp, cura che Razén etc. era anc ina enclava da l'Austria vegn ad esser tema da las festivitads da la festa tschientenara 2019. Sin il program èn tranter auter la vernissascha d'in cudesch, referats, guids ed in teater en il liber.

