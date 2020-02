cuntegn

Café rumantscha Panaduz - Quant rumantsch è Panaduz?

Per tut quels che n’han betg la pussaivladad da discurrer rumantsch en famiglia u en il domicil organisescha la Lia Rumantscha Cafés Rumantschs. Da nov datti in da quels a Panaduz. In vitg ch’è uffizialmain tudestg, dapi l’onn 1904. Quant rumantsch chattan ins atgnamain a Panaduz?