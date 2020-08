cuntegn

Calfreisen - Um da 77 onns sa disgrazià cun vehichel agricul

In um da 77 onns è sa disgrazià mortalmain glindesdi en il Scanvetg cun in vehichel agricul. A Calfreisen era el da viadi sin ina via d'alp, cura ch'el è vegnì sut il vehichel en.