L'argument dal chantun per betg infurmar la vischnanca, saja stà, ch'il champ saja gia stà passà. Il schef da l'Uffizi da sanadad dal Grischun, Rudolf Leuthold haja lura bain pudì dar scleriment al telefon. Tuttina na saja quai betg empernaivel sch'i dettia tar in tal cas dumondas envers la vischnanca e nagin che saja infurmà là. Quai possia lura era chaschunar renfatschas envers la vischnanca, sco per exempel tge che la vischnanca haja fatg u sch'ella n'haja betg controllà insatge. La finala haja er la vischnanca tschertas obligaziuns tar in tal cas, uschia la presidenta communala vinavant.

Communicaziun per sclerir ed infurmar

Suenter il telefon cun il schef da l'uffizi da sanadad haja la presidenta communala, Margrit Raschein lura scrit ina communicaziun a las medias. Quai per che giasts ed indigens vegnian era infurmads tras la vischnanca. En la communicaziun numna ella anc ina giada tge ch'è capità e ch'i na dettia tenor ils responsabels dal chantun nagin privel per giasts ed abitants da la vischnanca Churwalden. I na dettia er nagina raschun da serrar la chasa d'albiert. Quella haja in bun concept da protecziun. Tranter ils uffants saja però grev dad adina garantir e realisar quel. Sch'ins veglia far tals champs sut quellas cundiziuns spezialas u betg, stoppia l'organisatur decider.