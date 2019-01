La Casa Caminada a Farschno/Fürstenau dal cuschinier Andreas Caminada sto serrar per pli ditg sias portas. La raschun è in donn d'aua. Sco quai ch'i è da leger sin la pagina d'internet da la chasa.

La raschun per la serrada è in donn d'aua.L'hotel resta serrà fin il matg, la butia e la pasternaria percunter avran il prim da favrer.

La Casa Caminada era pir vegnida averta la fin da settember.

TSG 25-09-2018 - Visita durant il temp da construcziun

Sper il chastè ha Andreas Caminada avert la Casa Caminada. In bajetg da l’architect Gion A. Caminada che porscha gastronomia per in e scadin.

RR novitads 17:00