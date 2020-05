En il Scanvetg hai dà la notg da la sonda sin dumengia in grev accident. Dus giuvens èn morts e dus èn vegnids blessads. Tenor la Polizia chantunala charrava l'auto cun 4 persunas da Cuira sin la via d'Arosa en direcziun Pagig. En ina curva curt suenter Castiel è l'auto glischnà ed ì sur la via or. L'auto è cupitgà pliras giadas ed ha piglià fieu. Ils dus giuvens che sesevan davostiers han pudì sa deliberar sezs. Per ils auters dus n'han ils pumpiers pudì far nagut pli.