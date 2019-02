cuntegn

Ulteriur Grischun - Champ da skis – vacanzas offline

Dapi prest 80 onns vegnan uffants da la bassa durant las vacanzas da sport en champs da skis. Cumenzà ha questa idea il 1941 sco idea per promover il sport da skis era per affons che na vivan en las muntognas. Oz è in champ da skis però er ina lecziun en cumportament social.