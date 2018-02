A Claustra hai dà il venderdi in incendi en ina chasa da vacanzas. Il donn è grond, blessads n'hai betg dà. Sco quai che la polizia chantunala scriva haja in pèr maridà annunzià da mezdi ferm fim ord chamin ed ord il plaun sut il tetg. Ils pumpiers n'han chattà naginas persunas en la chasa. Per pudair stizzar ils cuaditschs han els avert il palantschin cun ina crana. Las lavurs da stizzar han durà pliras uras. La polizia e la procura publica sclereschan il motiv per l'incendi.

