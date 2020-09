Avant in onn ha la societad acziunara «Schloss Salis Zizers» cumprà il monument caracteristic da Zizers. Davent dal 2024 chatt'ins l'administraziun communala, 65 abitaziuns ed intginas fatschentas en il chastè dal 17avel tschientaner.

Sper cumprar la claustra ha la societad acziunara era pudì concluder in contract da dretg da construcziun cun l’uvestgieu da Cuira davart il curtin da pumicultura en l’ost dal chastè. Là datti in nov bajetg cun 40 abitaziuns.

Bajetg protegì

Il bajetg istoric dal 17avel tschientaner è protegì da la protecziun da monument. Quai munta che l’apparientscha na dastga betg vegnir midada fitg, endadens è il spazi lura pli grond. Quant ch’il bajetg ha custà na vegn betg tradì. Il volumen d’investiziun per l’entir project munta a 70 milliuns francs.

Sche la populaziun da Zizers è cuntenta, la protecziun da monuments ed ils investurs era, lura è quai in bun project. Nus s’engaschain che tut las partidas èn la fin finala cuntentas.

Il project duess esser a fin l’onn 2024. I dat abitaziuns per radund 180 persunas. Era l’administraziun communala chatta in suttetg en il chastè. Ina part dal curtin vegn averta per la publicitad. Ils parcadis èn sutterrans uschia che l’entir areal è senza traffic.