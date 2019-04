Tar l'um sa tracti dal suspectà che aveva empruvà da mazzar sia dunna ed ha suenter dà fieu a sia chasa a Sent. Quai ha confermà la procura publica sin dumonda da RTR.

En il Sennhof a Cuira è in praschunier vegnì chattà mort en sia cella da praschun.

In collavuratur da la praschun dal Sennhof ha chattà l'um da 60 onns mesemna saira en sia cella. Il persunal haja immediat cumenzà a reanimar l'um ch'è sa pendì. Il team d'ambulanza da la citad Cuira ha manà enavant las mesiras. Tuttina è l'um mort.

La procura publica ha confermà ch'i sa tracta tar l'um da l'anteriur policist ch'è vegnì arrestà en connex cun l'incendi a Sent. Ad el vegniva renfatschà ch'el ha empruvà da mazzar sia dunna e ch'el ha dà fieu a sia chasa a Sent. Dapi il november 2018 era el en arrest. Ensemen cun la procura publica examinescha la Polizia chantunala la raschun per la mort da l'um. Enfin uss na datti naginas ensainas ch'i ha dà influenza da terzs.

RR novitads 15:00