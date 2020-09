Radund 30 persunas han demonstrà per il clima

Chauma per il clima

Venderdi suentermezdi han radund 30 persunas demonstrà per il clima sin l’Alexanderplatz a Cuira. Ils activists e las activistas èn stadas en in rudè ed han tegnì si bandieras. Tranter auter cun scrit si «per noss futur» u extracts ord la Constituziun federala nua ch'i stat che la Svizra s'engascha per il mantegniment durabel da basas da viver natiralas.

La gruppa era fitg ruassaivla. Da temp en temp han els clamà: «Ensi cun la protecziun dil clima, engiu cun il CO2!». Era dus policists eran là per observar la chauma ord distanza.

I n'è oz dentant betg be vegnì demonstrà a Cuira. Er en autras citada han ins demonstrà. Tranter auter a Berna sin la plazza federala, nua che la polizia aveva rumì mesemna passada in champ d'activists per il clima.