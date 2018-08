Oriund è la festa d’alp vegnida fatga per generar ulteriuras entradas ed uschia garantir in quint equilibrà per l’Alp Falla. Entant, passa 20 onns pli tard, è la festa era daventada ina attracziun turistica. L’aspect finanzial resta dentant enavant in grond tema.

L’Alp Falla sa chatta numnadamain en in territori fitg stip e pretensius. Vias na datti naginas, sulettamain in pèr trutgs ed ina pendiculara da material. Vitiers vegn che alps da chauras n'èn betg uschè lucrativas sco alps da vatgas. Senza la festa d’alp na fiss l’Alp Falla betg pli finanziabla en il stil sco fin da qua.

La chaura fascinescha

Era sche la chaura vegn gugent vesida sco animal tup u betg cooperativ, è l’animal capabel d’emprender fitg spert. Ma ella ha er ina atgna veglia e na fetschia uschia betg adina quai che l’uman veglia, era sch’ella chapeschia tge che quel vul dad ella. Uschia stoppian ins er emprender dad ir enturn cun ella e da dar a l'animal il sentiment dad esser liber, era sch’el n’è quai gnanc.

Il grond plus da la chaura en congual cun auters animals è ch’ella è fitg interessada dal carstgaun. Uschia èn las chauras era betg scappadas da la massa da glieud che vuleva tutgar en ils animals, mabain han era tschertgà il contact ed èn stadas model per fotografias etc. Plinavant han bleras persunas, che n'èn betg creschidas si cun animals, pli pauca tema da chauras che per exempel da vatgas u chavals. Quai è in grond avantatg e fascinescha la glieud da vegnir en contact cun l'animal simpatic e clever.

