La pli stentusa part è da survegnir la permissiun. Nus stuain era prender a fit ils spazis per las installaziuns. A la citad da New York avain nus pajà trais milliuns dollars tschains per avair il Central Parc per trais mais. Nus avain era prendì a fit il lai d'Iseo, ilPont Neuf ed il Reichstag.