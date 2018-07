La citad da Cuira ha ina nova purschida: ina guida tras la citad per rumantsch «Per giassas e streglias – Laufend romanisch lernen». Durant duas uras èn ils participants sin via crusch e travers tras las giassas. Nus avain accumpagnà els.

Chur – e per rumantsch?

Or da Actualitad video dals 16.07.2018.

Legende: Video Per giassas e streglias – Laufend romanisch lernen a Cuira abspielen. Laufzeit 2:49 Minuten.

Per giassas e streglias – Laufend romanisch lernen a Cuira

La tura cumenza avant il museum d'art a Cuira e parta direcziun da la chasa da Radiotelevisiun Svizra Rumantscha, RTR. I vegnan adina puspè declerads pleds per rumantsch: «Hier sehen Sie einen Brunnen, per rumantsch ina funtauna. Oder da eine Kirche, ina baselgia», declera la guida Imelda Grisch da Cuira turissem.

Ma i vegn era declerà differentas chaussas en connex cun il rumantsch. Per exempel che l'emprima emissiun da televisiun rumantscha «Il balcun tort» è vegnida emessa il 1963. La tura cuntinuescha tras l'entira citad da Cuira e sa ferma la fin en in'ustaria nua ch'ils participants pon empustar insatge da baiver e scriver ina charta postala per rumantsch.

Questa purschida ha Cuira turissem creà ensemen cun la Lia Rumantscha. Finamira è da far pli attractiv la lingua rumantscha, saja quai per indigens u per giasts.

Termins e s’annunziar pon ins sut quest link: guidas citad Cuira , il link avra en ina nova fanestra