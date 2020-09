A Churwalden è ina acla arsa glindesdi damaun a Valzalära, 100 meters sur la via dals Polacs. Blessà è nagin, il donn total munta a plirs tschient milli francs.

Ils pumpiers da Cuira, Churwalden e Lai èn stads en acziun cun in grond dumber da pumpiers fin vers mezdi. Per stizzar il fieu han els stuì pumpar siadora l'aua da la Rabiusa. Era in helicopter è stà en acziun.