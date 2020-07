A Churwalden duai il bogn avert vegnir sanà. Per quest intent metta il suveran a disposiziun in credit da var 1,5 milliuns francs. Il bogn tutga tar ina da las purschidas principalas per il turissem da stad, uschia l’argumentaziun.

Percunter ha la radunanza communala da mardi saira refusà la revisiun da la lescha da turissem. Quella vuleva tranter auter midar la taxa da giast da fin qua en ina contribuziun pauschala.

Approvada senza discussiun è vegnida la revisiun parziala da la planisaziun locala. Quella cumpiglia il schlargiament da la zona da camping Pradafenz sco er las premissas per la ZipLine Pradaschier.