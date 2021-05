La radunanza communala da Churwalden ha, en ina votaziun en scrit, approvà la revisiun parziala da la planificaziun locala ( 71 Gea, 67 Na e 8 vids). Concret vai per la construcziun nova e il schlargiament dal ressort d’hotel «Alpina» a Parpan. Las votantas ed ils votants suondan uschia a la proposta da la suprastanza communala ch'era da l'avis ch'il project saja degn da promover. Uschia saja pussaivel da porscher pussaivladads da pernottar e da stgafir ina nova infrastructura.

Adattà al tema Avis sin in artitgel sumegliant: Parpan Hotel Alpina duai vegnir engrondì ad in resort 05.03.2020

Plinavant han ils da Churwalden cun ina gronda maioritad ditg gea a la garanzia che la vischnanca ha surpiglià per in emprest da 440’000 francs da la Pradaschier AG Top. Là vai per construir ina uschè numnada «zipline».