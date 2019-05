Aua ch'è danvonz en il pumpadi Gruoben a Parpan pon las pendicularas da Churwalden retrair per ennevar. La radunanza communala d'ier saira ha approvà in contract da concessiun. La vischnanca ha persuenter il dretg da retrair aua da dus lais da las pendicularas. La stad chauda da l'onn passà haja mussà che quai saja in scenari realistic per l'avegnir. Sco emprim sajan mintgamai ils basegns dal possessur da l'aua da resguardar.

Plinavant han ils da Churvalda decidì - d'era far part da la Gevag en sia nova furma.

