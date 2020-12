Dapi in mez onn accumpogna la citad da Cuira pli intensiv persunas che consumeschan ordaviert drogas, quai cun il project da pilot «Streetwork» che cuzza en tut in onn. Il rapport intermediar da la fin d'october constateschia buns resultats dal project, uschia scriva la citad.

Ils teams da l'uniun «Agid per surviver Grischun» hajan manà plirs tschient discurs cun persunas che vivan a l'ur da la societad. Cun il project «Streetwork» spera la suprastanza da Cuira da meglierar la situaziun en la scena da drogas averta da la citad. Sper discurs e cussegliaziuns porschia il project er agid direct sco per exempel il tractament da plajas.

I dovria anc dapli

Il project mussia buns resultats, ma i dovria anc dapli engaschi, scriva la citad da Cuira. Perquai vegnia il project er a cuntinuar sco planisà enfin l'avrigl 2021. Gist en il temp da crisa saja impurtant vinavant dar sustegn. Ils responsabels hajan numnadamain er constatà che la situaziun en il Stadtgarten a Cuira saja per part decadenta. Uschia sajan las circumstanzas d'igiena insupportablas. Ord quest motiv vul la citad da Cuira prender dapli mesiras per meglierar la situaziun, uschia per exempel ina stanza nua che dependents pon consumar da moda segira.

Or da l'archiv

A chaschun dal di mundial cunter drogas avain fatg il 2019 ina viseta en il Stadtpark da Cuira.