PS ha inoltrà iniziativa per canortas pajablas

A Cuira ha la Partida socialdemocratica inoltrà sia iniziativa per canortas pajablas. L'iniziativa pretenda che la citad da Cuira dublegia sia contribuziun a la tgira d'uffants cumplementara a la famiglia per che las tariffas da canortas per las famiglias sa sbassian. Il favrer da quest onn ha la PS da Cuira lantschà l'iniziativa. Suttascrit han 1'100 persunas cun dretg da vuschar.