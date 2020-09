La citad da Cuira stgaffescha novas plazzas da lavur en il surchombras da la chasa communala. Suenter che l'emprima etappa da sanaziun dal tetg da la chasa communala è finida han cumenzà las lavurs per la segund'etappa, communitgescha la citad.

En la segunda etappa èsi previs da stgaffir en il surchombras radund 15 plazzas la lavur per l'administraziun da la citad. Perquai dovri er in nov suler inclusiv in ascensur. Las lavurs duain esser a fin la stad 2021.