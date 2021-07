A Claustra è sa disgrazià la notg sin mesemna in manischunz dad in vehichel da construcziun. L'um da 33 onns transportava sin in plazzal da notg glera cun in vehichel da construcziun dumper. Curt suenter mesa notg è il vehichel cupitgà durant ir enavos cunter ina planta. Il manischunz è latiers vegnì serrà en tranter il vehichel e la planta – malgrà l’agid dad ina media d’urgenza è il maschinist mort anc al lieu.