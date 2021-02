Il montader da 40 onns ha gì l'incumbensa da reparar mardi enturn las 13.30 uras in palancà idraulic tar las pendicularas. In collavuratur ha chattà casualmain il montader ch'era giaschent sut la rampa ed immobil. Ensemen cun in medi ha el fatg la reanimaziun. Tuttina è l'um mort anc en il lieu.

Il motiv ed il decurs da l'accident n'èn il mument anc betg clers. La Polizia chantunala, la procura publica e l'inspecturat federal da current ferm sclereschan las circumstanzas da l'accident.