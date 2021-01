Disgrazia da lavina chaschuna in mort

Ier sonda, curt avant las 16:30 uras, ha la centrala d'acziuns da la Rega survegnì l'avis ch'ina lavina saja ida a val a Claustra al Casanna en il territori da Gotschna. Dus skizuns èn vegnids en ina lavina ordaifer las pistas marcadas. In dals dus skiunzs ch'èn vegnids en la lavin, haja be pli pudì vegnir chattà mort. Quai communitgescha la Polizia chantunala dal Grischun. Tar l'unfrenda sa tracti dad in um da 53 onns. L'ulteriur skiunz ha pudì salvar sa sez ord da las massas da la lavina.

En las grondas parts dal Grischun regia vinavant in privel da lavinas considerabel, stgalim 3.

Avis da privel da lavinas–Telesguard dals 15.01.2021