Suenter che l'um da 79 onns n'era betg arrivà tar in inscunter cun in confamigliar, haja quel fatg avertir la Rega e cumenzà da tschertgar l'um. La Rega haja lura chattà la bara dal viandant las 18:30 en la regiun Saljan sin in autezza da 1'920 meters sur mar en in lieu grevamain accessibel.

L'um saja probablamain crudà d'ina spunda taissa giuadora e sa blessà mortalmain.

