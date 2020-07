Damanaivel da Jenaz en il Partenz hai dà il venderdi suentermezdi ina collisiun frontala tranter in auto da persunas ed in auto da furniziun. Quai ha communitgà la Polizia chantunala.

Per motivs anc betg enconuschents saja l'auto da furniziun vegnì sin il vial oppost, nua ch'el saja collidà cun l'auto da persunas che vegniva encunter correctamain.

Omadus autos èn vegnids donnegiads dal tuttafatg. La via naziunala è stada serrada per trais uras e mesa. La polizia ha endrizzà in sviament.

La Polizia chantunala examinescha l'andament da l'accident.