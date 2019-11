Legenda: Questa punt a Sassal vegn fatga nova e duai er vegnir pli lada che quella ussa. Chanzlia chantunala dal Grischun

A Cuira vegn renovada la punt sur la Plessur a Sassal sin la via da Meiersboden. La regenza grischuna ha approvà il project. Ils custs importan radund 2,3 milliuns francs. Grazia ad ina via pli lada vegnian meglieradas las pussaivladads da sa cruschar. La via da Meiersboden collia Cuira cun la fracziun Meiersboden che tutga a la vischnanca da Churwalden. Durant la construcziun da la punt nova vegn il traffic manà sur ina punt auxiliara.

Ord l'archiv:

A Pfäfers è vegnida bajegiada avant intgins onns la pli gronda punt artgada da la Svizra. La punt collia Pfäfers cun Valens. Pli baud duvrav'ins mes’ura cun auto, dad in lieu a l’auter, cun la nova punt pon ins ir a pe en in pèr minutas dad in lieu a l’auter.

