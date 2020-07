Ils organisaturs dal champ èn vegnids infurmads pir cura ch'il champ è stà a fin ch'in uffant è vegnì testà positiv sin il coronavirus. Sinaquai sajan ils radund 100 participants ids en quarantina. La gronda part dals uffants ch'han participà al champ èn dal Grischun, sco il pledader da Adonia ha ditg sin dumonda da RTR.

Ulteriur cas tar il concert final dal champ

Il champ da musica a Parpan ha finì cun dus concerts final – in a Sursaissa ed in a Tavau. Tranter ils visitaders dal concert a Tavau era medemamain ina persuna infectada. Grazia al concept da protecziun, ch'ha partì ils visitaders en secturs, ston «sulet» 42 persunas ir en quarantina – e betg tut ils visitaders.

Proxims champs da Adonia han lieu

Ils ulteriurs champs da musica da l'uniun Adonia hajan lieu tenor plan, ha Patrick Neeser da Adonia confermà. Adonia organisescha en l'entira Svizra champs per giuvenils. Da nov veglian ins introducir in obligatori da mascras per ils aspectaturs dals concerts finals dals champs. A Sursaissa e Tavau haja Adonia mess a disposiziun mascras gratuitas per ils aspectaturs, tgi ch'ha vulì ha pudì sa servir.