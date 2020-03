Pervi da la situaziun actuala ha la citad da Cuira annullà l’uschenumnada Mainsässfahrt. Il di tradiziunal nua che tut las scolas da Cuira van a culm. Quai ha communitgà il cusseglier da la citad Patrick Degiacomi. Per l'ina na saja betg cler sch’i fiss insumma pussaivel da far l’occurrenza sco usità, fin matg u entschatta zercladur. Per l’autra na saja il mument er betg pussaivel dad organisar tut uschia sco quai ch’i faschess da basegn.

L'annulaziun n'ha dentant nagin connex cun il cas mortal da l'onn passà. Là era in buob da 14 onns sa disgrazià durant il viadi. Da curt ha la procura publica sistì la procedura en quest cas.