La via da Trin, davent dal spartavias Mulin fin a Porclis po vegnir curregida e renovada. La regenza grischuna ha approvà il project. Sin quest tschancun stretg curseschian savens er scolaras e scolars cun velo, e questa situaziun saja malsegira. Da nov èsi perquai previs in vial da velo che maina ensi e ch'è 1,5 meters lad. Per quest intent vegn la via schlargiada ed il medem mument er renovada la cuvrida ch'è actualmain en in schlet stadi. Ils custs totals muntan a passa 5,3 milliuns francs.