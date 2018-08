Organisaziuns d'ambient crititgeschan che la via tras il guaud duai vegnir asfaltada.

Critica cunter via da velo tranter Trimmis e Cuira

Maletg simbolic: Las organisaziuns d'ambient crititgeschan che la via da velo tranter Trimmis e Cuira duai vegnir catramada era tras il guaud.

La via da velo tranter Trimmis e Cuira na duai betg vegnir catramada. Quai pretendan las organisaziuns d'ambient. Da promover il traffic plaun aifer ed enturn ils abitadis saja impurtant, scrivan il WWF Grischun, Pro Natura Grischun e la Fundaziun svizra per la protecziun da la cuntrada en ina communicaziun. Las organisaziuns crititgeschan dentant ch'il traject tranter ils bains da l'anteriura chasa d'orfens a Cuira e la Maschänser Rüfi duai vegnir asfaltà, e quai malgrà ch'i sa tracta d'ina via tras il guaud.

