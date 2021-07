Mintga venderdi e sonda saira, da las 20:00 fin las 1:00 uras, pon persunas uschia vegnir tar in certificat da covid per pudair entrar en in club u ina bar. Il center da test en il Welschdörfli è fin la fin d'avust en funcziun. Ils custs vegnan mess a quint a las cassas da malsauns. Ulteriuras expensas per l'infrastructura e persunal al lieu surpiglia la citad da Cuira e GastroGrischun.

Da 500 tests be 5 positiv

Suenter ch'il center da test endrizzà provisoricamain la davosa fin d'emna ha gì success, cuntinuescha l'acziun, sco la citad da Cuira scriva. Var 500 persunas han sa laschà testar avant ch'ir en sortida. Da quels tests eran be tschintg resultats positivs. Quels vegnan lura anc testà ina giada ed il Contact Tracing decida silsuenter co vinavant.

Bainbaud a fin?

