Ils puncts centrals da la revisiun totala da la lescha da polizia:

Il scumond da baiver alcohol la notg sin terren public vegn abolì

La polizia po installar cameras che registreschan ed identifitgeschan persunas

L'entir onn vala uss davent las 23:00 uras in ruaus da notg general

La lescha da polizia da la citad da Cuira dals 24.02.2008 è sa cumprovada, tuttina dovri ina revisiun totala perquai ch'i ha dà midadas.

Scumond d'alcohol vegn abolì

Sin fundament da diversas moziuns ord il cussegl communal ha la lescha da polizia da Cuira stuì vegnir adattada. Tranter auter ha il parlament proponì d'abolir il scumond da baiver alcohol sin terren public la notg tranter las 00:30 fin las 07:00 uras. A lezzas uras (il 2008) è quest scumond vegni en la lescha per pudair cumbatter in consum d'alcohol exagerà da giuvenils. L'experientscha dals ultims onns ha mussà ch'i dat be darar giuvenils sut 18 onns che van la notg per las vias da Cuira. Er la tema dals uschenumnads «bottellóns» (consum d'alcohol excessiv organisà) n'è betg sa verifitgada

Cameras ch'identifitgeschan persunas

Ils prims da schaner 2019 è ida en vigur la revisiun da la lescha da polizia chantunala. Sin fundament da quella è avant maun la basa legala per la surveglianza da maletg. Uschia po la polizia da Cuira uss nizzegiar cameras en lieus neuralgics che registreschan ed identifitgeschan persunas. Las 11 cameras actualas fan sulet film e na registreschan betg. Vitiers po la polizia er installar dapli cameras.

Ruaus da notg

Per levgiar da realisar il ruaus da notg fixescha la nova lescha durant l'entir onn las uras da ruaus da notg sin la saira las 23:00 uras. Questa regla remplazza la regla fin uss ch'enconuscheva la differenza tranter ruaus da notg las 22:00 e las 23:00 a dis spezials sco er la differenza tranter temp da stad e temp d'enviern. Cun in'ura fixada sur l'entir onn è tut pli cler.