Per plantar e tgirar las 200 plantas novas stoppian ins far quint cun var 4'000 uras lavur, di Urs Tischhauser, manader da l'orticultura da la citad da Cuira. Quest onn plantan els anc var 40 plantas, ils rest succedia ils proxims pèr onns. Per remplazzar tuttas aifer in onn n'hajan els betg avunda glieud.

Quasi naginas plantas indigenas

Las emprimas plantas han ils ortulans plantà perlung da la Ringstrasse. La gronda part da quellas è da la sort «platana». Quai è ina planta che crescha atgnamain plitost en il sid. Sorts indigenas na chatt'ins dentant strusch per lung las vias.

Tar la via èn las cundiziuns per plantas fitg diras. Mo paucas sorts indigenas pon vertir quai.

Donns da l'october passà

Dals 28 sin ils 29 d'october 2018 avevi tut en ina giada navì. La gronda part da las plantas purtava anc lur feglia. La naiv è uschia restada sin las plantas ed ha chaschunà in grond pais. Enturn 1'400 da las 3'600 plantas èn vegnidas donnegiadas. Il donn total munta tenor in rapport da l'orticultura da Cuira a var 600'000 francs.

