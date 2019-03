Cuira serra il quint dal 2018 cun in plus da 27,2 milliuns francs.

Il gudogn è s'augmentà per 700'000 francs.

Per il quart onn en seria ha Cuira pudì finanziar tut cun agens daners.

Il quint da l'onn passà da la citad da Cuira serra cun in plus da 27,2 milliuns francs. En cumparaziun cun il 2017 ha la chapitala grischuna pudì augmentar uschia il gudogn per 0,7 milliuns francs. Cun in grad d'autofinanziaziun da 188% haja la citad da Cuira pudì finanziar per il quart onn en seria tuttas investiziuns cun agen meds.

Las entradas totalas per l'onn passà muntan a 271,9 milliuns francs. Las extradas a 244,7 milliuns francs. Sco quai che la citad ha communitgà haja ella pudì metter da la vart ils ultims quatter onns radund 67 milliuns francs. Quai sajan bunas premissas per pudair finanziar las grondas investiziuns sco per exempel il project per novs indrizs da sport sin l'Obere Au «Eisball». Quel custa 44 milliuns francs ed è gia vegnì acceptà da la populaziun a l'urna.

Bunas premissas, ma ...

Il plan d'investiziuns da generaziuns per ils proxims 15 onns prevesa custs annuals da 35 fin 40 milliuns francs. Perquai è il president da la citad Urs Marti, malgrà tut il plaschair dals buns gudogns dals ultims onns, conscient ch'i dovra vinavant precauziun en connex cun las finanzas.

Dasper las grondas investiziuns sco scolas, pendiculara da Brambrüesch u er indrizs da sport pretendan er anc ulteriurs custs attenziun ils proxims onns. Tenor Urs Marti èn quai il sectur da sanadad nua ch'ils custs creschan er cuntinuadamain perquai ch'i dat adina dapli glieud veglia e las entradas da la taglia d'interpresas che pudessan tut tenor crudar.

El è però pervas che la citad da Cuira saja pronta per las investiziuns da l'avegnir. Quai er grazia a la relaziun da chapital agen a chapital ester che saja buna e lubeschia da betg stuair prender si memia blers daners per investiziuns grondas.

