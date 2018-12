Il Cussegl communal ha però renvià questa idea. Tranter auter cun ils arguments ch'il messadi na purschevia betg ina buna basa da sa decider tge che saja uss meglier: La varianta sco igl è ussa nua che la citad survegn simplamain in quint annual dal chantun per las prestaziuns dal servetsch social ch'il chantun surpiglia u la varianta nua ch'il servetsch social da la citad porschia tut ils servetschs or dad in maun.

Il cusseglier da la citad responsabel, Patrick Degiacomi, n'ha betg pudì persvader. El ha tranter auter argumentà che la collavuraziun cun ils uffizis chantunals saja stentusa e chaschunia blera lavur dubla ch'ins pudess evitar u meglierar. U er che la citad avess cun porscher tut ils servetschs sezza, la controlla sur da questas finanzas.

Il Cussegl da la citad surlavura uss anc ina giada il messadi, tschertga pussaivladads da meglierar la collavuraziun cun ils uffizis chantunals e preschenta lura anc ina giada ina nova versiun dal messadi en dus fin trais onns.

