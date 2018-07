La concurrenza è vegnida lantschada l'avust 2017 e la finala han tschintg biros pudì elavurar lur project davart ina halla da glatsch per trenar, in stadion per sport da pastget cun ina plazza principala da pastget artifizial sco era quatter plazzas da pastget natiral. L'avust vegnan ils projects preschentads en detagl ed er exponids en la chasa communala da Cuira.

Tenor la chanzlia da la citad sa tracti d'in project da generaziuns, sur dal qual il suveran da Cuira ha da vuschar la fin november.

